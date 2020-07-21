Tottenham, Eric Dier'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Tottenham, orta saha oyuncusu Eric Dier ile yeni sözleşmenin altına imza attı.

Haber; AA, Fotoğraf; tottenhamhotspur.com
Tottenham, Eric Dier'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı
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21 Temmuz 2020 13:22
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, orta saha oyuncusu Eric Dier ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İngiliz futbolcunun sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

2014 yılında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Dier, Tottenham'da bu sezon 29 maçta forma giydi.



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