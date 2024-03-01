Tottenham'da sakatlık: Richarlison!

Tottenham'da Richarlison, dizindeki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tottenham'da sakatlık: Richarlison!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2024 19:27
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham forması giyen Brezilyalı forvet Richarlison, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Takımın teknik direktörü Ange Postecoglou, yarın karşılaşacakları Crystal Palace maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, "Richarlison üç ila dört hafta sahalardan uzak kalacak. Son maçta dizinden sakatlandı." dedi.

Premier Lig'de 47 puanla 5. sırada bulunan Tottenham'ın 26 yaşındaki golcü oyuncusu, ligde bu sezon 22 maçta forma giyerken 10 gol atma başarısı gösterdi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery