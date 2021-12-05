Tottenham, Conte ile yükselişe geçti

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, kendi sahasında ağırladığı Norwich City'i 3-0'lık skorla mağlup etti. İşte maçtan detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Tottenham, Conte ile yükselişe geçti
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05 Aralık 2021 18:55
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Tottenham ile Norwich City karşı karşıya geldi.

Tottenham Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmada Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Lucas Moura, 67. dakikada Davinson Sanchez ve 77. dakikada Heung-Min Son kaydetti.

Öte yandan Norwich City'de forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, karşılamayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Tottenham, yeni menajeri Antonio Conte yönetiminde ligde çıktığı 4. maçında 3. galibiyetini elde etti ve puanını 25'e çıkardı.

Norwich City ise Dean Smith yönetiminde 4. maçında ilk mağlubiyetini aldı ve 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Brighton deplasmanına konuk olacak. Norwich City ise kendi sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.


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