Tottenham'a yeni yılda kötü sürpriz!

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Tottenham ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Aston Villa, 2-0'lık skorla kazandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Emiliano Buendia ve 73. dakikada Douglas Luiz kaydetti.
2 maç sonra kaybeden Tottenham, 30 puanda kaldı. Astonm Villa ise puanını 21'e yükseltti.
Tottenham, bir sonraki maçında Crystal Palace'a konuk olacak. Aston Villa ise sahasında Wolves'ı ağırlayacak.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Emiliano Buendia ve 73. dakikada Douglas Luiz kaydetti.
2 maç sonra kaybeden Tottenham, 30 puanda kaldı. Astonm Villa ise puanını 21'e yükseltti.
Tottenham, bir sonraki maçında Crystal Palace'a konuk olacak. Aston Villa ise sahasında Wolves'ı ağırlayacak.
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