Tottenham 6 golle çeyrek finalde

FA Cup 5. tur tekrar maçında Tottenham, İngiltere 1. Ligi'nde mücadele eden Rochdale ile karşı karşıya geldi. 0-0'ın tekrarında oynanan karşılaşmada Tottenham, Rochdale'yi 6-1 mağlup etmeyi başardı.
Bu galibiyetin ardından Tottenham, FA Cup'ta adını çeyrek finale yazdırdı.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada ve 65. dakikada Heung Min Son, 47. dakikada, 53. dakikada ve 59. dakikada Fernando Llorente, 90. dakikada Kyle Walker-Peters kaydetti. Rochdale'nin tek golünü ise 31. dakikada Stephen Humphreys attı. Karşılaşmanın 28. dakikasında Heung Min Son bir penaltı atışından yararlanamadı.
Tottenham, hafta sonu Premier League'de taraftarı önünde Huddersfield'i konuk edecek.
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Bu galibiyetin ardından Tottenham, FA Cup'ta adını çeyrek finale yazdırdı.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada ve 65. dakikada Heung Min Son, 47. dakikada, 53. dakikada ve 59. dakikada Fernando Llorente, 90. dakikada Kyle Walker-Peters kaydetti. Rochdale'nin tek golünü ise 31. dakikada Stephen Humphreys attı. Karşılaşmanın 28. dakikasında Heung Min Son bir penaltı atışından yararlanamadı.
Tottenham, hafta sonu Premier League'de taraftarı önünde Huddersfield'i konuk edecek.
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