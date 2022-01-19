Torrent, takımda düşünmediği isimleri yönetime sundu

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, takımda düşünmediği isimlerin listesini yönetime sundu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Torrent, takımda düşünmediği isimleri yönetime sundu
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19 Ocak 2022 11:31
Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent takımı yakından tanıdıkça transfer listesini de şekillendiriyor.

"OLMAZSA OLMAZ"

İspanyol teknik adam, Hatayspor mağlubiyetinin ardından Başkan Burak Elmas ile bir görüşme gerçekleştirdi. Daha önce 'olmazsa olmaz' olarak ön libero mevkisini belirleyen Domenec Torrent bu listeye sol bek de ekledi.

Ancak Başkan Burak Elmas, kulübün içinde bulunduğu mali durumun altını çizerek şu an için mevcut kadrodan oyuncu yollamadan yeni isimler alamayacaklarını söyledi.

LİSTESİ BELLİ OLDU

Torrent ise bu cevap karşısında kadroda düşünmediği isimleri belirlediğini Başkan'a iletti. Ryan Babel, Patrick Van Aanholt, ve Christian Luyindama için gelecek tekliflerin değerlendirilmesini isteyen İspanyol teknik adam, yapılacak takviyeler için de geç kalınmaması gerektiğini bildirdi.

Torrent'in düşünülen sistem için hayati önem taşıyan ön libero bölgesi için geniş bir listesi olduğu öğrenildi.



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