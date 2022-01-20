Torrent'in Galatasaray tarihine geçen istatistiği

Domenec Torrent'in Galatasaray kariyeri kötü başladı. İspanyol teknik adam sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 2 maçta da mağlup oldu.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Torrent'in Galatasaray tarihine geçen istatistiği
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20 Ocak 2022 23:18
Galatasaray kötü gidişatın önüne geçemiyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 22. hafta maçında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Konuk ekip üst üste 4. galibiyetini alırken 24 puana yükseldi. Galatasaray ise üst üste 3. mağlubiyetini aldı ve 27 puanda kaldı.

Domenec Torrent kötü istatistik

Teknik direktör Fatih Terim sonrası takımın başına geçen Domenec Torrent'in Türkiye kariyeri kötü başladı. İspanyol çalıştırıcı, Atakaş Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında sahadan yenilgiyle ayrıldı.

OPTA'nın verilerine göre 59 yaşındaki Torrent, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında çıktığı ilk iki maçı kaybeden üçüncü teknik direktör oldu. Domenec Torrent (2022), Gheorghe Hagi (2004), Sigfried Held (1989)

Torrent yönetimindeki Galatasaray, 2 maçta kalesinde 7 gol gördü.

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