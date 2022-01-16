Torrent, Guardiola'dan transfer yardımı istedi

Domenec Torrent, Manchester City'nin teknik patronu Guardiola'dan transfer yardımı istedi. Torrent, Guardiola'nın gözden çıkardığı oyuncuları değerlendirmeyi planlıyor... Pep Guardiola, yapılan görüşmede Torrent'in transfer konusundaki yardım isteğine olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Instagram
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Torrent, Guardiola'dan transfer yardımı istedi
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16 Ocak 2022 13:27
Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Galatasaray'ın yeni teknik patronu olan Domenec Torrent, transfer için kolları sıvadı.

İspanyol teknik adam hem ara transfer hem de sezon sonu transferleri için uzun süre birlikte çalıştığı Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'dan yardım istedi. Guardiola ile bir görüşme yaptığı öğrenilen Torrent, İngiliz ekibinin kadroda düşünmediği ve satış listesine koyacağı isimler için yardım istedi. Guardiola'nın da kendisine olumlu yaklaştığı elinden geleni yapacağını ilettiği ifade edildi.

TORRENT SİSTEMİNDE ISRARCI

Torrent, Guardiola ile birlikte Barcelona ve Manchester City'de uygulanan sistemi G.Saray'a yerleştirmek ve transferleri de buna göre yapmak istiyor.

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