Torrent, Flamengo'daki gibi başladı

Flamengo'nun başında ilk iki maçından mağlubiyetle ayrılan Domenec Torrent, Galatasaray'daki ilk iki maçında da sıfır çekti. Katalan teknik adamın hayal kırıklığı yaratan başlangıcı Brezilya'da da yankı yarattı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Torrent, Flamengo'daki gibi başladı
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23 Ocak 2022 11:47
Galatasaray'ın teknik direktörlüğe getirdiği Domenec Torrent, ilk iki karşılaşmasında sahadan ummadığı sonuçlarla ayrıldı. Hatayspor'a 4, Kasımpaşa'ya 3 gol yiyerek yenilen sarı-kırmızılarda, Trabzonspor maçı öncesinde oluşan tablo dikkat çekti.

Domenec Torrent'in Galatasaray'dan önceki takımı Flamengo'da yaptığı başlangıcın da, tıpkı sarı kırmızılılardaki gibi olduğu ortaya çıktı. Katalan teknik adam, Jorge Jesus'un ardından koltuğu devraldığı Brezilya ekibinde 2020'nin Temmuz ila Kasım ayları arasındaki dönemde görev yapmıştı.

Brezilya ekibinin başına geçtikten sonra çıktığı ilk iki maçı da tıpkı Galatasaray'da olduğu gibi kaybeden Torrent yönetimindeki Flamengo, ligin ilk iki haftasında Atletico Mineiro ve Goianiense karşılaşmalarından mağlup ayrıldı.

Brezilya basını: Yedi gol yedi, iki yenilgi aldı

59 yaşındaki çalıştırıcının Galatasaray'daki görevine beklentilerin uzağında başlaması, Samba ülkesinde de dikkat çekti. Globo'da yer alan haberde Torrent'in Cim Bom'daki döneminin iki maçta iki yenilgi, yenilen yedi golle başladığı vurgulandı, "Domenec Torrent Flamengo'da Jorge Jesus'un yerine göreve gelmiş ancak başarılı olamamıştı" satırlarına yer verildi.

TORRENT DÖNEMİNDE FLAMENGO

23 maçta;

13 galibiyet, 6 yenilgi, 4 beraberlik

Atılan gol: 38, Yenilen gol: 36






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