Torreira: "Kimse yolumuza çıkamaz"

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Torreira: 'Kimse yolumuza çıkamaz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2023 19:42
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Uruguaylı futbolcu, paylaşımında "Bu güzel ülkeyetek bir amaç için geldim; bu harika renklere aşık olmak. Hiçbir şey ve hiç kimse yolumuza çıkamaz. Gerekirse bu insanlar için ölürüm. Sonuna kadar kardeş gibi mücadele edelim. Bugün, yarın ve her zaman Galatasaray" ifadelerini yazdı.

Galatasaraylı taraftarlar, Torreira'nın bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery