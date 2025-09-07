07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
3-0
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
19:00
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
19:00
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
21:45
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
21:45
07 Eylül
Türkiye-İspanya
21:45
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
21:45
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
21:45
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
19:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
2-1
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
0-084'
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
3-380'
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
19:30
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
0-4
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
2-0
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
1-1
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
1-4
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
2-0
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
0-5
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
0-0
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
1-1
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
17:00
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
3-0
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
19:00
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
19:00
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
19:00
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
19:00
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
19:00
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
19:00
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
19:00

Toprak Razgatlıoğlu'ndan Fransa'da rekor!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da kazandığı zaferle Magny-Cours'ta 11. birinciliğini elde ederek Most, Donington Park ve Magny-Cours'ta çift haneli galibiyetlere ulaşan Dünya Superbike tarihindeki ilk pilot oldu.

calendar 07 Eylül 2025 18:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Toprak Razgatlıoğlu'ndan Fransa'da rekor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) Fransa etabındaki ikinci ana yarışında da damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Razgatlıoğlu, Magny-Cours'ta 11'inci zaferine ulaşarak 3 ayrı pistte çift haneli galibiyet sayısına ulaşan ilk pilot oldu.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun 9'uncu durağı olan Fransa etabının ikinci günü sona erdi. Fransa'da Superpole ve ikinci gün ana yarışını kazanan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bu galibiyetle birlikte 469 puanla genel klasmandaki liderliğini de korudu. Fransa yarışında ikinci sırayı Nicolo Bulega alırken, Alex Lowes ise 3'üncü sıranın sahibi oldu. Milli sporcu, en yakın rakibi İtalyan pilot Bulega ile puan farkını 39'ya çıkardı. Toprak bu sonuçla birlikte bu sezon üst üste 12'inci kez damalı bayrağı ilk kez gören isim oldu.

Öte yandan Fransa'daki ikinci ana yarışta bir diğer Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu da piste çıktı. Sofuoğlu, mücadeleyi 17'nci sırada tamamladı.


TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NDAN BİR İLK

Magny-Cours'ta 11'inci zaferini elde eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Most (10), Donnington Park (12) ve Magny-Cours (11) olmak üzere 3 pistte de çift haneli galibiyet sayısına ulaşan ilk pilot oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.