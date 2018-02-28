Tomas Zapotocny: ''Türkiye'de tarihi yeniden yazdık!''

Kariyerini Çek 2. Lig takımlarından Pribram'da sürdüren Beşiktaş ve Bursaspor'un eski futbolcusu Tomas Zapotocny, Çek basınına röportaj verdi.
''O ŞAMPİYONLUK ÇOK FARKLIYDI''
37 yaşındaki Çek defans futbolcusu, Türkiye'de kazandığı iki şampiyonluk hakkında konuşurken, ''Beşiktaş ve Bursaspor ile şampiyonluk yaşadım. İkisi de çok iyiydi ama Bursaspor'daki şampiyonluk çok farklıydı. Kimse bizim şampiyon olmamızı beklemiyordu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra ilk kez bir takım Türkiye'de şampiyon olmuştu. Türkiye'de tarihi yeniden yazdık. Şehirde inanılmaz bir kutlama yapılmıştı. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştık. Şimdi de inanılmaz bir statları var.'' sözlerini kullandı.
Beşiktaş'ın 2008 yılında Udinese'den 4.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Zaptocny, 2008-2009 sezonunda Beşiktaş ile şampiyon olduktan sonra kiralık olarak gittiği Bursaspor'da da 2009-2010 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
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''O ŞAMPİYONLUK ÇOK FARKLIYDI''
37 yaşındaki Çek defans futbolcusu, Türkiye'de kazandığı iki şampiyonluk hakkında konuşurken, ''Beşiktaş ve Bursaspor ile şampiyonluk yaşadım. İkisi de çok iyiydi ama Bursaspor'daki şampiyonluk çok farklıydı. Kimse bizim şampiyon olmamızı beklemiyordu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra ilk kez bir takım Türkiye'de şampiyon olmuştu. Türkiye'de tarihi yeniden yazdık. Şehirde inanılmaz bir kutlama yapılmıştı. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştık. Şimdi de inanılmaz bir statları var.'' sözlerini kullandı.
Beşiktaş'ın 2008 yılında Udinese'den 4.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Zaptocny, 2008-2009 sezonunda Beşiktaş ile şampiyon olduktan sonra kiralık olarak gittiği Bursaspor'da da 2009-2010 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın