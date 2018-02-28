  •  
    G.Saray istedi, İtalya yolunda! Resmi teklif...
  •  
    Emre'den Fenerbahçe itirafı; "Ben isterim..."
  •  
    Üç büyük takım istedi, transfer cevabı geldi!..
  •  
    Galatasaray'a sürpriz GOL ve ASİST makinesi
  •  
    Bedavaya "TRANSFER" edilebilecek 24 futbolcu

Tomas Zapotocny: ''Türkiye'de tarihi yeniden yazdık!''

Beşiktaş ve Bursaspor'un eski futbolcusu Tomas Zapotocny, Çek basınına verdiği röportajda ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Tomas Zapotocny: ''Türkiye'de tarihi yeniden yazdık!''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2018 16:10
Kariyerini Çek 2. Lig takımlarından Pribram'da sürdüren Beşiktaş ve Bursaspor'un eski futbolcusu Tomas Zapotocny, Çek basınına röportaj verdi.

''O ŞAMPİYONLUK ÇOK FARKLIYDI''

37 yaşındaki Çek defans futbolcusu, Türkiye'de kazandığı iki şampiyonluk hakkında konuşurken, ''Beşiktaş ve Bursaspor ile şampiyonluk yaşadım. İkisi de çok iyiydi ama Bursaspor'daki şampiyonluk çok farklıydı. Kimse bizim şampiyon olmamızı beklemiyordu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra ilk kez bir takım Türkiye'de şampiyon olmuştu. Türkiye'de tarihi yeniden yazdık. Şehirde inanılmaz bir kutlama yapılmıştı. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştık. Şimdi de inanılmaz bir statları var.'' sözlerini kullandı.

Beşiktaş'ın 2008 yılında Udinese'den 4.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Zaptocny, 2008-2009 sezonunda Beşiktaş ile şampiyon olduktan sonra kiralık olarak gittiği Bursaspor'da da 2009-2010 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için