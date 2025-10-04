03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
2-5
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
4-0
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-3
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-1
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
0-1
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
3-1
03 Ekim
Osasuna-Getafe
2-1
03 Ekim
Verona-Sassuolo
0-1
03 Ekim
Paris FC-Lorient
2-0
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
1-2

Tomas Masiulis: "Jasikevicius olmasaydı bugün burada olamazdım"

Zalgiris Başantrenörü Tomas Masiulis, Fenerbahçe Beko maçı sonrası konuştu.

calendar 04 Ekim 2025 01:40
04 Ekim 2025 01:40

EuroLeague'in ikinci hafta müsabakasında son şampiyon Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Zalgiris'e mağlup oldu ve yeni sezonun ilk yenilgisini aldı.

Zalgiris başantrenörü Tomas Masiulis, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mikrofon karşısına geçti.

Koç Masiulis'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:



"Herkese iyi akşamlar, oyuncularımızı ve taraftarımızı galibiyet için tebrik ederim. EuroLeague sezonuna rüya gibi bir başlangıç yaptık. Yine de hep dediğimiz gibi sevinmeyi fazla abartmamamız gerekiyor. Bugün galibiyeti kutlayacağız ve sonrasında yarın çok çalışmaya devam edeceğiz."

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko'da yardımcı antrenörlük yapan Tomas Masiulis, Saras Jasikevicius'a karşı kazanmasına değindi:

"Saras benim mentörüm, dostum. O olmasaydı bugün burada olamazdım. Dolayısıyla ona hep minnettar olacağım."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
