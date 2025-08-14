14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-155'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Tom Dundon, Trail Blazers'ı 4 milyar dolara satın alıyor

calendar 14 Ağustos 2025 12:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Milyarder yatırımcı ve spor kulübü sahibi Tom Dundon, NBA ekibi Portland Trail Blazers'ı, Microsoft'un kurucu ortağı ve uzun yıllar takımın sahibi olan merhum Paul G. Allen'ın mirasından satın almak için anlaşmaya vardı.

Satış değerinin 4 milyar doların üzerinde olduğu kaydedildi.

Paul Allen, 2018'de hayatını kaybetmişti. Vefatının ardından kız kardeşi Jody Allen, hem miras yönetimini hem de Blazers'ın operasyonlarını yürütüyordu.


NHL ekibi Carolina Hurricanes'in sahibi olarak bilinen Dundon, aynı zamanda Dallas merkezli yatırım şirketi Dundon Capital Partners'ın yönetim kurulu başkanı ve yönetici ortağı konumunda. Şirket; finans, emlak ve eğlence alanlarında yatırımlar yapıyor.

Trail Blazers, bu yılın mayıs ayında resmi satış sürecini başlattı. Birçok talip arasından Dundon'un teklifi öne çıkarak kabul edildi.

Bu satış, son dönemde Dallas Mavericks, Boston Celtics ve Los Angeles Lakers gibi önemli NBA takımlarında yaşanan sahiplik değişimlerine bir yenisini eklemiş oldu.

