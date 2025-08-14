Milyarder yatırımcı ve spor kulübü sahibi Tom Dundon, NBA ekibi Portland Trail Blazers'ı, Microsoft'un kurucu ortağı ve uzun yıllar takımın sahibi olan merhum Paul G. Allen'ın mirasından satın almak için anlaşmaya vardı.Satış değerinin 4 milyar doların üzerinde olduğu kaydedildi.Paul Allen, 2018'de hayatını kaybetmişti. Vefatının ardından kız kardeşi Jody Allen, hem miras yönetimini hem de Blazers'ın operasyonlarını yürütüyordu.NHL ekibi Carolina Hurricanes'in sahibi olarak bilinen Dundon, aynı zamanda Dallas merkezli yatırım şirketi Dundon Capital Partners'ın yönetim kurulu başkanı ve yönetici ortağı konumunda. Şirket; finans, emlak ve eğlence alanlarında yatırımlar yapıyor.Trail Blazers, bu yılın mayıs ayında resmi satış sürecini başlattı. Birçok talip arasından Dundon'un teklifi öne çıkarak kabul edildi.Bu satış, son dönemde Dallas Mavericks, Boston Celtics ve Los Angeles Lakers gibi önemli NBA takımlarında yaşanan sahiplik değişimlerine bir yenisini eklemiş oldu.