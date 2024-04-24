Tolunay Kafkas: 'Levent Mercan Fenerbahçe seviyesinde'

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'un konuğu olacak olan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Tolunay Kafkas açıklamalarda bulundu.Radyospor'a açıklamalarda bulunan Tolunay Kafkas, ligin 33. haftasında 2-1 kazandıkları İstanbulspor maçını değerlendirerek,dedi.Türk futbolunda 40. yılının geçtiğini kaydeden Kafkas,ifadelerini kullandı.Teknik direktör olarak hakemlerin performansına bakmadığını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı,şeklinde konuştu.Süper Lig'in kalitesini de değerlendiren Kafkas,sözlerini kullandı.Devre arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek için girişimde bulunduğu Levent Mercan'ın hakkında da konuşan Tolunay Kafkas, genç sol bekin Fenerbahçe seviyesinde olduğunu vurguladı. Kafkas,açıklamasında bulundu.