Tolunay Kafkas: ''İki kenar oyuncusu kesinlikle alınacak''

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Tolunay Kafkas, takımı iki yabancı kenar oyuncu transferiyle daha güçlendireceklerini söyledi.



Kulübün Beştepe Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kafkas, Bolu'daki kamp yerinden memnun kalmadıklarını belirterek, "Sahanın ikinci etap için devam edilecek bir hali yoktu. Sakatlık riskini engellemek için Ankara'ya döndük, kendi tesisimizdeyiz." dedi.



Hazırlık maçlarına yönelik görüşlerini aktaran Kafkas, "Özellikle Anastasios Chatzigiovanis (Tasos) ve Efkan Bekiroğlu'nun takıma biraz geç katılmasından dolayı sistemle ilgili ufak bir değişiklik yaptık. Pendikspor ile oyuncularımızın da alışkın oldukları çok güzel bir hazırlık maçı oynadık. Yavaş yavaş rotayı yukarı doğru yükseltiyoruz. Lig için daha zamanımız var, bütün oyuncularımızı hazır hale getireceğiz inşallah." diye konuştu.



Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Kafkas, "İki kenar oyuncusu kesinlikle alınacak, bunun için 5-6 oyuncunun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Durumun aciliyetine göre de bir stoper transferi de yapabiliriz. Bugün kaleci arkadaşımız Rafal Gikiewicz, katıldı. Cem, katıldı, başkanımıza teşekkür ediyorum, Ankaragücü'ne geleceği olan önemli bir oyuncuyu kazandırdık. Bundan sonra da bu tip elit, direkt oynayabilecek oyuncuları da kazandırmak için bütün mücadelemizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.



Giorgi Beridze'nin başka bir takıma gideceğine yönelik de Kafkas, "Beridze'yi beğeniyorum, bu çalışma döneminde de kampın en önemlilerinden bir tanesiydi. Çok iyi bir hazırlık maçı oynadı. Gelecek oyuncuların ve kendisinin durumuna göre bir tercih yapacağız." dedi.



Bir soru üzerine Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'in de iyi bir transfer olduğuna işaret eden Kafkas, "İyi bir kaleci, yıllarca Bundesliga'da futbol oynamış; umarım bize iyi katkı sağlar. Biz acil olan yerlere de transfer yapmak istiyoruz. Alacağımız iki kenar oyuncusu yabancı olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Kafkas, takımın sorumluluğunun kendi üzerinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Ben bu kulübün aynı zamanda taraftarıyım, bu kulübe zarar verecek bir şey kesinlikle yapamam. Gençlerden de Siraç (Sirozhiddin) Astanakulov'un süre alma şansı çok yüksek. Onur Efe Ekri'yi altyapıdan profesyonel yaptık, Mert Can'ı profesyonel yaptık. Altyapıya hem dışarıdan yabancı hem de Türk 16-17 yaşındaki oyuncuları almak istiyorum. Siraç'ı da Türk vatandaşı yapacağız, çok yetenekli bir oyuncu, son maçta da oynattım."



