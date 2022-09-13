Tolunay Kafkas, Arda Güler ve Emirhan İlkhan'ı resmen açıkladı

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Arda Güler ve Emirhan İlkhan ile ilgili Milliyet'ten Nergis Aşkın'a açıklamada bulundu.



Kafkas, daha önce performanslarıyla tüm dikkatleri üzerine iki genç yıldızı Ümit Milli Takım'a davet etmemesi nedeniyle eleştiri almıştı. 54 yaşındaki teknik adam, Mart ayında yaptığı açıklamada eleştirilere şöyle yanıt vermişti: İki iddialı takımımız var, 17 ve 19 yaş altı takımlarımız. Biri 2003, biri 2005 doğumlular. Pandemi araya girmesine rağmen 4 yıldır büyük emek harcıyoruz. İki takımın da Avrupa Şampiyonası'na gitme durumu var. Biz 21 Yaş Altı takımımızdan 19'a 3 tane en iyi oyuncumuzu indirdik.



'ONLAR DIŞARIDA DEĞİL Kİ HEPSİ MİLLİ TAKIMIMIZDA'



"Burak İnce, Ömer Faruk Beyaz ve Yusuf Barası. U19 daha güçlensin diye bunu yaptık. U17'de de Arda'yı bilerek bıraktık ki Avrupa Şampiyonası'na gidebilelim. Biliyorsunuz orada Arda'nın etkisi çok büyük. Onun için böyle bir planlama yaptık. Tarihinde belki de ilk kez iki takımla iddialıyız. İki takımın da Avrupa Şampiyonası'na gitme ihtimali var. Onun için o takımları ne kadar kuvvetli yaparsak bizim için o kadar iyi. Bunlar geleceğin Ümit ve A Milli takımı oluşturacak elit oyuncular. Planlamayı bunun üzerinden yaptık. Emirhan da bizim değerli oyuncularımızdan biri. Onlar dışarıda değil ki hepsi bir milli takımımızda. Hepsi Ümit ve A Milli Takıma gelecek."



'ARDA GÜLER'İ ÜMİT MİLLİ TAKIMI'NA DAVET EDECEĞİZ'



Tolunay Kafkas, Arda Güler'i Ümit Milli Takımı'na, Emirhan İlkhan'ı ise U19 Milli Takımı'na davet edeceğini açıkladı. Deneyimli teknik adam, "Buradan sizin aracılığınızla söylüyorum; Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosunda olacak. Emirhan İlkhan normalde bizle Ümit Milli Takım'da olacaktı. Ancak U19 Milli Takımı'na çok şey verebilecek üst düzey bir oyuncu. O gruptan çıkalım diye orada oynatmayı tercih ettik" şeklinde konuştu.



YAŞITLARI ARASINDA AVRUPA'DA EN PAHALI OYUNCU



Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 6 maçta toplam 145 dakika süre alan Arda Güler, Kasımpaşa maçında 2 gole imza attı. 9 milyon euroluk değeriyle yaşıtları arasında Avrupa'nın en değerli oyuncusu olan 17 yaşındaki isim, Avrupa Ligi elemelerinde toplam 106 dakika forma şansı buldu. Genç yıldız geçen sezon Süper Lig'de 12 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Konferans Ligi'nde de 2 gol pası verdi.



SERIE A'DA 85 DAKİKA SÜRE ALDI



Emirhan İlkhan ise başarılı geçen sezonun ardından 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Serie A temsilcisi Torino'ya transfer oldu. Genç oyuncu, İtalya Ligi'nde 3 maçta 85 dakika süre aldı. Emirhan geçen sezon Beşiktaş'ta 11 maçta 1 kez ağları havalandırdı. Inter maçının 69. dakikasında oyuna dahil olan genç futbolcu, Brozovic'in golünde yaptığı kritik hata nedeniyle eleştirildi.





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