Japonya Ligi 31. hafta maçında Sanfrecce Hiroşima, Yokohama Marinos ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 6-2 kazandı.
Sanfrecce Hiroşima'nın golleri 3, 22, 40, 48, 83, 90+2. dakikalarda sırasıyla Mutsuki Kato, Tolgay Arslan(2), Naoto Arai, Shunki Higashi, Pieros Sotiriou'dan geldi. Deplasman ekibi Marinos, bu gollere 19, 45+1. dakikalarda sırasıyla Kenta Inoue ve Anderson Lopes ile karşılık verdi.
Oynanan maçta Tolgay Arslan, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Arslan'ın takımı Sanfrecce Hiroşima, bitime 7 hafta kala Japonya Ligi'nde averaj avantajıyla liderliğini sürdürüyor.
Sanfrecce Hiroşima'nın golleri 3, 22, 40, 48, 83, 90+2. dakikalarda sırasıyla Mutsuki Kato, Tolgay Arslan(2), Naoto Arai, Shunki Higashi, Pieros Sotiriou'dan geldi. Deplasman ekibi Marinos, bu gollere 19, 45+1. dakikalarda sırasıyla Kenta Inoue ve Anderson Lopes ile karşılık verdi.
Oynanan maçta Tolgay Arslan, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Arslan'ın takımı Sanfrecce Hiroşima, bitime 7 hafta kala Japonya Ligi'nde averaj avantajıyla liderliğini sürdürüyor.