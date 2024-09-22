Tolgay Arslan'dan 2 gol 1 asistlik performans!

Japonya Ligi 31.hafta maçında Sanfrecce Hiroşima, evinde Yokohama Marinos'u 6-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Tolgay Arslan'dan 2 gol 1 asistlik performans!
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22 Eylül 2024 14:38
Japonya Ligi 31. hafta maçında Sanfrecce Hiroşima, Yokohama Marinos ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 6-2 kazandı.

Sanfrecce Hiroşima'nın golleri 3, 22, 40, 48, 83, 90+2. dakikalarda sırasıyla Mutsuki Kato, Tolgay Arslan(2), Naoto Arai, Shunki Higashi, Pieros Sotiriou'dan geldi. Deplasman ekibi Marinos, bu gollere 19, 45+1. dakikalarda sırasıyla Kenta Inoue ve Anderson Lopes ile karşılık verdi.

Oynanan maçta Tolgay Arslan, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Arslan'ın takımı Sanfrecce Hiroşima, bitime 7 hafta kala Japonya Ligi'nde averaj avantajıyla liderliğini sürdürüyor.
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