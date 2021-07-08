Tokyo 2020 Olimpiyatları seyircisiz gerçekleştirilecek!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artışı sebebiyle olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından Tokyo Olimpiyatlarının seyircisiz düzenleneceği açıklandı.
Tokyo Olimpiyatlar Bakanı Tamayo Marukawa, "Tokyo'daki olimpiyat müsabakaları seyircisiz olacak. Olağanüstü hal ilan edilmeyen diğer yerler için ise görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.
Tokyo Yaz Olimpiyatları, 24 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.
Tokyo Olimpiyatlar Bakanı Tamayo Marukawa, "Tokyo'daki olimpiyat müsabakaları seyircisiz olacak. Olağanüstü hal ilan edilmeyen diğer yerler için ise görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.
Tokyo Yaz Olimpiyatları, 24 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.