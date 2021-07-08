Tokyo 2020 Olimpiyatları seyircisiz gerçekleştirilecek!

Tokyo 2020 Olimpiyatlarının seyircisiz düzenleneceği açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Tokyo 2020 Olimpiyatları seyircisiz gerçekleştirilecek!
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08 Temmuz 2021 16:23
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artışı sebebiyle olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından Tokyo Olimpiyatlarının seyircisiz düzenleneceği açıklandı.

Tokyo Olimpiyatlar Bakanı Tamayo Marukawa, "Tokyo'daki olimpiyat müsabakaları seyircisiz olacak. Olağanüstü hal ilan edilmeyen diğer yerler için ise görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tokyo Yaz Olimpiyatları, 24 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.


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