TOFAŞ, üst üste 2. yenilgisini aldı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Eskişehir Basket, konuk ettiği TOFAŞ'ı 76-75 yendi.Bu sonuçla Eskişehir Basket 9. galibiyetini alırken, TOFAŞ ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.Maçın başında Eskişehir Basket, Baron ile TOFAŞ ise Owens ile etkili olurken, ilk periyodu konuk ekip 20-19 önde tamamladı.İkinci periyotta Mejia ve Morgan ile sayılar bulan TOFAŞ, ilk yarıyı 40-34 önde bitirdi.Eskişehir Basket'in hücumda etkili olarak farkı azaltmaya çalıştığı üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikasını TOFAŞ, 49-43 üstün geçti. İyi savunma yapan Eskişehir temsilcisi, Duncan ve Rowland'ın hücumda etkili olmasıyla 29. dakikada farkı 2 sayıya kadar indirdi: 49-51. TOFAŞ, son periyoda 53-51 önde girdi.Son periyotta Buğrahan Tuncer'in üst üste attığı basketlerle ev sahibi ekip, 35. dakikada 63-60 öne geçti. Bitime 3 saniye kala Morgan'ın 3 sayılık basketiyle TOFAŞ, 76-76 beraberliği yakaladı. Ancak Eskişehir Basket Başantrenörü Josep Maria Berrocal'ın itirazı üzerine pozisyonu videodan izleyen hakemler, atışı 2 sayı olarak değerlendirdi. Son 3 saniyeye 76-75 önde giren Eskişehir Basket, karşılaşmadan bu skorla galip ayrıldı.Anadolu ÜniversitesiÖzlem Yalman, Alper Özgök, Semih VuralBerkay Candan, Caner Erdeniz, Ayres 13, Rowland 15, Baron 14, Buğrahan Tuncer 12, Doğan Şenli 2, Duncan 7, Marshall 10, Yunus Emre Sonsırma, Kravtsov 3Barış Ermiş 7, Owens 6, Kadji 4, Mejia 10, Crocker 5, Morgan 25, Muhsin Yaşar 2, Henry 10, Yiğit Arslan 619-2034-4051-5323.41 Kadji (TOFAŞ)