TOFAŞ, elemelerde finale yükseldi

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinin yarı finalinde Voluntari'yi 68-57 mağlup ederek finale yükseldi.

Haber; AA
Abone Ol
TOFAŞ, elemelerde finale yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2022 21:19
Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinin yarı finalinde TOFAŞ, Romanya'nın CSO Voluntari takımını 68-57 yendi.

Mavi-yeşilli kulüp, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Boris Trajkovski Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 33-25 önde kapadı.

Bu galibiyetle elemelerde finale çıkan TOFAŞ, pazar günü Niners Chemnitz-Fribourg Olympic maçının galibiyle karşılaşacak.

TOFAŞ'ta Rob Gray 24 sayıyla en skorer isim olurken, Suleiman Braimoh 14 sayı, 10 ribauntla oynadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ