Tisserand'a Avrupa'dan talipler var

Attila Szalai ve Min-jae Kim'in adı Avrupa'nın devleriyle anılırken, Fenerbahçe'nin bir stoperi daha transferin gözdesi haline geldi: Marcel Tisserand!
Kongolu savunmacı için Fransa'dan St.Etienne ve Almanya'dan Hertha Berlin'in menajerler aracılığıyla temasa geçtiği ve Tisserand'ın durumuyla ilgili araştırma yaptıkları kaydedildi.
Fenerbahçe, 28 yaşındaki savunmacı için geçen sezon 4 milyon Euro bonservis ödemişti. Szalai ve Kim'in kalması halinde, Tisserand'ın satışına onay çıkabilir.
Kongolu savunmacı için Fransa'dan St.Etienne ve Almanya'dan Hertha Berlin'in menajerler aracılığıyla temasa geçtiği ve Tisserand'ın durumuyla ilgili araştırma yaptıkları kaydedildi.
Fenerbahçe, 28 yaşındaki savunmacı için geçen sezon 4 milyon Euro bonservis ödemişti. Szalai ve Kim'in kalması halinde, Tisserand'ın satışına onay çıkabilir.