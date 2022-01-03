Tisserand'a Avrupa'dan talipler var

Fenerbahçe'ye Attila Szalai ve Kim'den sonra Tisserand'da da talip çıktı. Fransa'dan Saint-Etienne ve Almanya'dan Hertha Berlin menajeriyle sarı lacivertlilere mesaj gönderdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Tisserand'a Avrupa'dan talipler var
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03 Ocak 2022 14:00
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Marcel Tisserand
Marcel Tisserand
Fenerbahçe
Attila Szalai ve Min-jae Kim'in adı Avrupa'nın devleriyle anılırken, Fenerbahçe'nin bir stoperi daha transferin gözdesi haline geldi: Marcel Tisserand!

Kongolu savunmacı için Fransa'dan St.Etienne ve Almanya'dan Hertha Berlin'in menajerler aracılığıyla temasa geçtiği ve Tisserand'ın durumuyla ilgili araştırma yaptıkları kaydedildi.

Fenerbahçe, 28 yaşındaki savunmacı için geçen sezon 4 milyon Euro bonservis ödemişti. Szalai ve Kim'in kalması halinde, Tisserand'ın satışına onay çıkabilir.  

 


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