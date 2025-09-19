19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-086'
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
17:00
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
17:00
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Timur Kuban: "Galatasaray inanılmaz sonuçlar alacak"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban, Frankfurt yenilgisine rağmen takıma olan güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

calendar 19 Eylül 2025 15:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Timur Kuban: 'Galatasaray inanılmaz sonuçlar alacak'
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası, sarı-kırmızılı camiada Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
 
Duygularını paylaşan Kuban, kötü sonuca rağmen takıma olan güvenlerinin tam olduğunu vurguladı. Galatasaray'ın genlerinde Avrupa başarısı olduğunu belirten Kuban, şu ifadeleri kullandı:
 
"Galatasaray, kuruluş felsefesi Avrupa'da başarılı olmak, Türk olmayan takımları yenmek. Türkiye şampiyonluğuna amaç değil araç gözüyle bakan bir camiayız. Aslında maça iyi başlandı, bambaşka bir sonuca gidebilecek bir maçtı. Takıma güvenimiz devam ediyor. Hatalar olabilir, sporda bunlar var."
 
Timur Kuban, sezon başlarında zaman zaman kötü sonuçlar alınabileceğini hatırlatarak, taraftarlara umut dolu mesajlar verdi:
 
"Taraftarlarımızın inançlarında değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Okan Hocamız ve takımımız, bugüne kadar çok farklı başarılara imza attılar. Bu sene çok daha güçlüyüz. Kötü başlangıç oldu, nazar olsun diyelim."
 
Kuban, Galatasaray'ın potansiyeline dikkat çekerek, ilerleyen haftalarda büyük sürprizlere imza atacaklarına inandıklarını dile getirdi:
 
"Mükemmel bir şekilde performansımızın devam edeceğine, hatta birçok kişinin hiç beklemediği maçlarda inanılmaz sonuçlar alacağımıza inancımız tam."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
