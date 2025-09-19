Timur Kuban: 'Galatasaray inanılmaz sonuçlar alacak'

Galatasaray 'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası, sarı-kırmızılı camiada Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Duygularını paylaşan Kuban, kötü sonuca rağmen takıma olan güvenlerinin tam olduğunu vurguladı. Galatasaray'ın genlerinde Avrupa başarısı olduğunu belirten Kuban, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, kuruluş felsefesi Avrupa'da başarılı olmak, Türk olmayan takımları yenmek. Türkiye şampiyonluğuna amaç değil araç gözüyle bakan bir camiayız. Aslında maça iyi başlandı, bambaşka bir sonuca gidebilecek bir maçtı. Takıma güvenimiz devam ediyor. Hatalar olabilir, sporda bunlar var."

Timur Kuban, sezon başlarında zaman zaman kötü sonuçlar alınabileceğini hatırlatarak, taraftarlara umut dolu mesajlar verdi:

"Taraftarlarımızın inançlarında değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Okan Hocamız ve takımımız, bugüne kadar çok farklı başarılara imza attılar. Bu sene çok daha güçlüyüz. Kötü başlangıç oldu, nazar olsun diyelim."

Kuban, Galatasaray'ın potansiyeline dikkat çekerek, ilerleyen haftalarda büyük sürprizlere imza atacaklarına inandıklarını dile getirdi:

"Mükemmel bir şekilde performansımızın devam edeceğine, hatta birçok kişinin hiç beklemediği maçlarda inanılmaz sonuçlar alacağımıza inancımız tam."