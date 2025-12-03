Timo Werner, Inter Miami yolcusu!

Alman ekibi Leipzig'de forma giyen forvet oyuncusu Timo Werner, devre arasında sürpriz bir imzaya hazırlanıyor.
Sky Almanya'da yer alan habere göre, 29 yaşındaki oyuncu, Ocak ayında MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olmak için görüşmelerde bulunuyor.
Lionel Messi'nin de formasını giydiği Inter Miami, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek futbolcuyu devre arasından kadrosuna katarak takımı güçlendirmek istiyor.
Sky Almanya'da yer alan habere göre, 29 yaşındaki oyuncu, Ocak ayında MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olmak için görüşmelerde bulunuyor.
Lionel Messi'nin de formasını giydiği Inter Miami, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek futbolcuyu devre arasından kadrosuna katarak takımı güçlendirmek istiyor.