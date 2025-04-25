Minnesota Timberwolves Basketbol Operasyonları Başkanı Tim Connelly'nin kontratında teknik olarak bir çıkış opsiyonu bulunsa da, lig kaynakları Connelly'nin takımda kalmasının yüksek ihtimal olduğunu belirtiyor.



Yakında devralınacak yeni yönetimle birlikte Connelly'ye yeni bir sözleşme teklif edilmesi bekleniyor.



Takımın yeni sahipleri Marc Lore ve Alex Rodriguez'in, organizasyonun tepe yönetiminde süreklilikten yana olduğu ifade ediliyor. Connelly'nin liderliğinde yapılan önemli hamleler, bu yaklaşımın temelini oluşturuyor.



Connelly, 2022 yılında Timberwolves'un yönetimini devraldıktan sonra Rudy Gobert ve son olarak Karl-Anthony Towns'un New York Knicks'e gönderildiği takaslarla dikkat çekmişti. Bu hamleler, takımın yeniden yapılanma sürecinin ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne serdi.



