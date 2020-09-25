TikTok influencer'ının iddiası!: "NBA'den biri, bubble'a girmem için bana 7 bin dolar ödedi!"

"Hanmaile" kullanıcı isimli bir TikTok ve Instagram influencer'ı, bir NBA oyuncusunun kendisine bubble'a gizlice girmesi için 7 bin dolar ödediğini iddia ettiği bir video paylaştı.Disney'nin Grand Floridian otelinde kaldığını iddia eden Hanmaile, ziyaretini TikTok'taki bazı videolarla paylaştı.Hanmaile, şimdi silinmiş olan bir TikTok videosunun açıklama kısmına,ifadelerini yazdı.Hanmaile ayrıca, mevzubahis NBA oyuncusunun bu videoları yayınladığından habersiz olduğunu söyledi. Normal şartlarda, bir NBA oyuncusunun bubble'a davet edebileceği kişilerle ilgili, ligin politikası oldukça açık ve katıydı.Video internette anında yayıldı ve birçok kişi kendisinin bu ortama nasıl girdiğini merak etmeye başladı. Hanmaile,şeklinde konuştu.