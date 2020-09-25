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TikTok influencer'ının iddiası!: "NBA'den biri, bubble'a girmem için bana 7 bin dolar ödedi!"

"Hanmaile" kullanıcı isimli bir TikTok ve Instagram influencer'ı, bir NBA oyuncusunun kendisine bubble'a gizlice girmesi için 7 bin dolar ödediğini iddia ettiği bir video paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
"Hanmaile" kullanıcı isimli bir TikTok ve Instagram influencer'ı, bir NBA oyuncusunun kendisine bubble'a gizlice girmesi için 7 bin dolar ödediğini iddia ettiği bir video paylaştı.

Disney'nin Grand Floridian otelinde kaldığını iddia eden Hanmaile, ziyaretini TikTok'taki bazı videolarla paylaştı.

Hanmaile, şimdi silinmiş olan bir TikTok videosunun açıklama kısmına, "Şu anda Orlando'daki Grand Floridian'da NBA Bubble'ı için karantinadayım." ifadelerini yazdı.

Hanmaile ayrıca, mevzubahis NBA oyuncusunun bu videoları yayınladığından habersiz olduğunu söyledi. Normal şartlarda, bir NBA oyuncusunun bubble'a davet edebileceği kişilerle ilgili, ligin politikası oldukça açık ve katıydı.

 

Video internette anında yayıldı ve birçok kişi kendisinin bu ortama nasıl girdiğini merak etmeye başladı. Hanmaile, "Burada olmam için 7 bin dolar harcadı ve bu videoları çektiğimi bilmiyor." şeklinde konuştu.


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