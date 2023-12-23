THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Teodosic

THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Kızılyıldız forması giyen Milos Teodosic seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; euroleague.net
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THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Teodosic
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23 Aralık 2023 17:04
Son güncelleme 23 Aralık 2023 17:08
Basketbol THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Kızılyıldız forması giyen Milos Teodosic oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 16. hafta karşılaşmalarında 40 verimlilik puanına ulaşan Sırp oyun kurucu, haftanın MVP'si seçildi.

Teodosic, Kızılyıldız'ın Maccabi Tel Aviv'i 98-92 yendiği maçta 27 sayı, 14 asist ve 2 ribauntla oynayarak galibiyetin mimarı olmuştu.

Kasım 2016'dan sonra ilk kez haftanın MVP'si seçilen Teodosic, kariyerinde 6. defa bu ünvanın sahibi oldu.

İşte Teodosic'in o performansı;

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