THY Euroleague'de haftanın MVP'si Lorenzo Brown

THY Euroleague'de haftanın MVP'si Maccabi Tel Aviv'de forma giyen İspanyol oyun kurucu Lorenzo Brown oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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THY Euroleague'de haftanın MVP'si Lorenzo Brown
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29 Ekim 2022 15:36
Maccabi Playtika'nın ABD asıllı İspanyol basketbolcusu Lorenzo Brown, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 5. hafta karşılaşmalarında 33 verimlilik puanına ulaşan Brown, kariyerinde 2. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

32 yaşındaki oyuncu, Maccabi Playtika'nın sahasında 85-74 kazandığı Panathinaikos maçını 22 sayı, 9 asist, 6 ribauntla tamamladı.

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