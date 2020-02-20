THY, Askö Linz-Steg'e set vermedi

Türk Hava Yolları Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Avusturya temsilcisi ASKÖ Linz-Steg'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Linz şehrindeki Georg von Peuerbach Gymnasium'da oynanan mücadeleyi baştan sona üstün götüren Türk Hava Yolları, rakibini 25-14, 25-17 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve tur için avantaj yakaladı.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 4 Mart Çarşamba günü saat 18.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak
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Linz şehrindeki Georg von Peuerbach Gymnasium'da oynanan mücadeleyi baştan sona üstün götüren Türk Hava Yolları, rakibini 25-14, 25-17 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve tur için avantaj yakaladı.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 4 Mart Çarşamba günü saat 18.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın