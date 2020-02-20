THY, Askö Linz-Steg'e set vermedi

Türk Hava Yolları, CEV Kadınlar Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında ASKÖ Linz-Steg'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
THY, Askö Linz-Steg'e set vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2020 23:53
Türk Hava Yolları Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Avusturya temsilcisi ASKÖ Linz-Steg'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. 

Linz şehrindeki Georg von Peuerbach Gymnasium'da oynanan mücadeleyi baştan sona üstün götüren Türk Hava Yolları, rakibini 25-14, 25-17 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve tur için avantaj yakaladı. 

Bu karşılaşmanın rövanşı, 4 Mart Çarşamba günü saat 18.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için