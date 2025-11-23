23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
1-1
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
2-154'
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
0-0
23 Kasım
Cremonese-Roma
1-3
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
2-2
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
1-1
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
2-4
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
3-1
23 Kasım
Lille-Paris FC
22:45
23 Kasım
Toulouse-Angers
0-1
23 Kasım
Nantes-Lorient
1-190'
23 Kasım
Brest-Metz
3-2
23 Kasım
Auxerre-Lyon
0-0
23 Kasım
Inter-AC Milan
22:45
23 Kasım
Lazio-Lecce
1-056'
23 Kasım
Elche-Real Madrid
23:00
23 Kasım
Verona-Parma
1-2
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
1-2
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
0-043'
23 Kasım
Real Betis-Girona
1-1
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
0-0
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
4-185'
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
1-2
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
0-182'
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
2-0
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
2-1
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
1-0
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Thomas Reis: "Penaltıdan emin değilim"

Beşiktaş deplasmanından 1-1'lik skorla dönen Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, verilen penaltıdan emin olmadığını belirterek genel oyuna bakıldığında daha fazlasını hak eden tarafın kendileri olduğunu söyledi.

calendar 23 Kasım 2025 19:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Thomas Reis: 'Penaltıdan emin değilim'
Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı ve evinde oynadığı son 3maçı kazanamadı. Samsunspor ise deplasmandaki namağlup serisini 8 maça çıkardı.
 
Maçın hemen ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.
 
"PENALTIDAN EMİN DEĞİLİM"
 
Penaltıdan emin olmadığını dile getiren Thomas Reis, "Bugün takım halinde çok iyi performans gösterdik. İlk yarı 35 dakika boyunca çok iyiydik. Sonrasında oynama tempomuzu kaybettik. Çok basit top kayıpları yaptık, özellikle ceza sahası etrafında. Bu hatalarımızla rakibi güçlendirdik. İkinci yarının başında talihsiz bir penaltı oldu. Penaltı olup olmadığından emin değilim. Sonuçta penaltı oldu. 1-0 geriye düştük. Takım halinde inancımızı kaybetmedik. Sonucunda da atmış olduğumuz 1 gol ve 1 puan. 1 puandan ötürü mutluyum ama 90 dakikaya bakınca daha fazlasını hak eden taraftık." ifadelerini kullandı.
 
"YOĞUN MAÇ TEMPOSUNDAN KEYİF ALMALIYIZ"
 
Maç temposundan şikayet edilmemesi gerektiğini vurgulayan Thomas Reis,  "Açıkçası bir sonraki maç için konuşmak kolay değil. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Konferans Ligi'nde çok iyi pozisyondayız. Ben hoca olarak bahaneye sarılan biri olmadım. Hem saat farkı hem uzun seyahat nedeniyle yorucu bir yolculuk bekliyor. Dört gözle o maçı bekliyoruz. O maçı da kazanırsak çok iyi bir yere yükseleceğiz. Oyuncularımız kısa sürede dinlenir ve fit şekilde o maça çıkar. Konferans Ligi'nde listeye yazdıramadığımız için 2 eksik var, U19'dan oyuncular çağıracağız. Bu yoğun maç temposundan keyif almalıyız. Hem Avrupa'da hem ligde iyi performans göstermek istiyoruz. Samsun'u, Samsunspor'u ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 8 4 1 26 12 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Rizespor 13 4 5 4 16 17 17
9 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
