Thomas Reis: 'Penaltıdan emin değilim'

Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı ve evinde oynadığı son 3maçı kazanamadı. Samsunspor ise deplasmandaki namağlup serisini 8 maça çıkardı.
Maçın hemen ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.
"PENALTIDAN EMİN DEĞİLİM"
Penaltıdan emin olmadığını dile getiren Thomas Reis, "Bugün takım halinde çok iyi performans gösterdik. İlk yarı 35 dakika boyunca çok iyiydik. Sonrasında oynama tempomuzu kaybettik. Çok basit top kayıpları yaptık, özellikle ceza sahası etrafında. Bu hatalarımızla rakibi güçlendirdik. İkinci yarının başında talihsiz bir penaltı oldu. Penaltı olup olmadığından emin değilim. Sonuçta penaltı oldu. 1-0 geriye düştük. Takım halinde inancımızı kaybetmedik. Sonucunda da atmış olduğumuz 1 gol ve 1 puan. 1 puandan ötürü mutluyum ama 90 dakikaya bakınca daha fazlasını hak eden taraftık." ifadelerini kullandı.
"YOĞUN MAÇ TEMPOSUNDAN KEYİF ALMALIYIZ"
Maç temposundan şikayet edilmemesi gerektiğini vurgulayan Thomas Reis, "Açıkçası bir sonraki maç için konuşmak kolay değil. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Konferans Ligi'nde çok iyi pozisyondayız. Ben hoca olarak bahaneye sarılan biri olmadım. Hem saat farkı hem uzun seyahat nedeniyle yorucu bir yolculuk bekliyor. Dört gözle o maçı bekliyoruz. O maçı da kazanırsak çok iyi bir yere yükseleceğiz. Oyuncularımız kısa sürede dinlenir ve fit şekilde o maça çıkar. Konferans Ligi'nde listeye yazdıramadığımız için 2 eksik var, U19'dan oyuncular çağıracağız. Bu yoğun maç temposundan keyif almalıyız. Hem Avrupa'da hem ligde iyi performans göstermek istiyoruz. Samsun'u, Samsunspor'u ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.