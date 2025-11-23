Thomas Reis: 'Penaltıdan emin değilim'

Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı ve evinde oynadığı son 3maçı kazanamadı. Samsunspor ise deplasmandaki namağlup serisini 8 maça çıkardı. Maçın hemen ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

"PENALTIDAN EMİN DEĞİLİM"

Penaltıdan emin olmadığını dile getiren Thomas Reis, "Bugün takım halinde çok iyi performans gösterdik. İlk yarı 35 dakika boyunca çok iyiydik. Sonrasında oynama tempomuzu kaybettik. Çok basit top kayıpları yaptık, özellikle ceza sahası etrafında. Bu hatalarımızla rakibi güçlendirdik. İkinci yarının başında talihsiz bir penaltı oldu. Penaltı olup olmadığından emin değilim. Sonuçta penaltı oldu. 1-0 geriye düştük. Takım halinde inancımızı kaybetmedik. Sonucunda da atmış olduğumuz 1 gol ve 1 puan. 1 puandan ötürü mutluyum ama 90 dakikaya bakınca daha fazlasını hak eden taraftık." ifadelerini kullandı.