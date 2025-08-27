Thomas Reis: 'Bu maç bizim için çok önemli'

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş karşılaşmasında Panathinaikos ile karşılacak olan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Thomas Reis, Panathinaikos karşı deplasmanda iyi mücadele ettiklerini anlatarakdeğerlendirmesinde bulundu.Panathinaikos'u 2 farkla yenerek eleyebileceklerine dikkati çeken Reis,ifadelerini kullandı.Thomas Reis, Arbnor Muja'nın kendi isteğiyle ayrıldığını, Holse ve Musaba'nın oynayabilecek durumda olduğunu sözlerine ekledi.Samsunsporlu futbolcu Olivier Ntcham, iyi performans sergileyip kazanmak istediklerini dile getirdi.Holse'nin yokluğunun takımı etkilediğini belirten Ntcham, "İlk maçta Panathinaikos'tan duran toplardan yediğimiz 2 gol oldu. Rövanş maçında bu hataları yapmamamız gerekiyor. Bu karşılaşmayı kazanmak istiyorsak herkese ihtiyacımız. Holse iyileştiği için mutluyum. Yarın takım halinde güzel bir performans gösterip kazanmak istiyoruz." dedi.Panathinaikos maçının kulüp, şehir ve taraftar için önemli olduğunu aktaran Ntcham, "Buraya geçen sene elde ettiğimiz başarıların sonucunda geldik. Başarımızı sürdürebileceğimize inancım ve güvenim tam." diyerek sözlerini tamamladı.