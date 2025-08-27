27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Thomas Reis: "Bu maç bizim için çok önemli"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Panathinaikos karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Thomas Reis: 'Bu maç bizim için çok önemli'
UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş karşılaşmasında Panathinaikos ile karşılacak olan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Thomas Reis, Panathinaikos karşı deplasmanda iyi mücadele ettiklerini anlatarak "Yarınki karşılaşma kesinlikle çok özel bir karşılaşma olacak. Kesinlikle hedefimiz rakibimizi elemek. Deplasmanda takım olarak en iyi performansımızı gösteremediğimizi söyleyebilirim. Panathinaikos'a baktığımızda defans anlamında çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Fırsat bulduğunuzda değerlendirmeniz gerekiyor, inşallah yarın da o fırsatı bulup değerlendirebiliriz. Yarınki karşılaşmada çok iyi performans gösterip gruplarda devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Panathinaikos'u 2 farkla yenerek eleyebileceklerine dikkati çeken Reis, "Samsunspor için Avrupa'da oynamak bir hayaldi ve biz bunu gerçekleştirdik. Yarın da herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Bu maç bizim için çok çok önemli. Sonrasında da Süper Lig'de oynamamız gereken Trabzonspor maçı var. Atina'da kaybettik. Avantajlı bir şekilde dönmek istedik ama bunu başaramadık. Burada 2 farklı galibiyet almamız gerekiyor. Bu skor için elimizden geleni yapacağız. Bu bütçemizle çok büyük bütçeli takımlara karşı savaş veriyor olmamız kolay değil." ifadelerini kullandı.


Thomas Reis, Arbnor Muja'nın kendi isteğiyle ayrıldığını, Holse ve Musaba'nın oynayabilecek durumda olduğunu sözlerine ekledi.

"Kazanmak istiyoruz"

Samsunsporlu futbolcu Olivier Ntcham, iyi performans sergileyip kazanmak istediklerini dile getirdi.

Holse'nin yokluğunun takımı etkilediğini belirten Ntcham, "İlk maçta Panathinaikos'tan duran toplardan yediğimiz 2 gol oldu. Rövanş maçında bu hataları yapmamamız gerekiyor. Bu karşılaşmayı kazanmak istiyorsak herkese ihtiyacımız. Holse iyileştiği için mutluyum. Yarın takım halinde güzel bir performans gösterip kazanmak istiyoruz." dedi.

Panathinaikos maçının kulüp, şehir ve taraftar için önemli olduğunu aktaran Ntcham, "Buraya geçen sene elde ettiğimiz başarıların sonucunda geldik. Başarımızı sürdürebileceğimize inancım ve güvenim tam." diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
