NBA'in efsanevi oyuncusu Isiah Thomas, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin gelmiş geçmiş en iyi oyun kurucu olmadığını söyledi.



'The Draymond Green Show'da konuşan eski Detroit Pistons süperstarı, NBA tarihindeki en iyi oyun kurucularla ilgili bazı değerlendirmeler yaptı.



Çoğu kişi Curry'yi zirvede görüyor olsa da, Thomas, Warriors yıldızının oyun kurucu özelliklerinin limitli olmasının kendisini tarihin en iyisi olmaktan alıkoyduğuna inandığını belirtti:



"Oyun kurucu pozisyonunu tanımladığınızda, artık pozisyonsuz olduğumuzu söyledikleri bir dönemdeyiz. Warriors'ta oyun kurucu sensin (Draymond). Steph'ten daha fazla asistin var. Topu getiriyosun, hücumu başlatıyorsun, savunmayı hazırlıyorsun ve şovu yönetiyorsun. Steph perdeden çıkıyor, topu yakalıyor ve şutu yolluyor... ve kendisi gelmiş geçmiş en iyi şutörlerden biri.



Ben farklı bir şekilde şampiyonluk kazanmıştım. Takımımın arka arkaya kazandığı yıllarda, oyun kurucu olarak sayı ve asist lideriydim. Golden State Warriors'ta oyun kurucu sensin ve bunda hiçbir sorun yok."



Thomas, maç başına 19,2 sayı, 9,3 asist ve 3,6 ribaund ortalamalarıyla çok yönlü bir süperstardı. Skorer ve oyun kurucu özellikleri elit düzeyde olan Pistons efsanesi, aynı zamanda savunma oyuncusu olarak da başarılı oluşuyla ünlü 'Bad Boys' Pistons kadrosuna bu anlamda üst üste sezonlarda liderlik etmişti.





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