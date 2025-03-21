New York Knicks başantrenörü Tom Thibodeau, yıldız oyuncusu Jalen Brunson'ın playofflardan önce birkaç maçta forma giyebileceğine dair umutlarını koruduklarını belirtti.



Thibodeau, Brunson'ın sağ ayak bileğinde yaşadığı burkulmanın üzerinden yaklaşık iki hafta geçtiğini ve oyuncunun Cuma günü yeniden kontrol edileceğini söyledi.



"Şu anda hafif şut çalışmaları yapıyor ve artık koruyucu bot giymiyor. İlerleme kaydediyor, bakalım süreç nasıl gelişecek."



Başarılı koç, Brunson'ın Knicks'in normal sezonu 13 Nisan'da tamamlamadan önce sahalara dönmesini beklediklerini ifade etti:



"Ne zaman hazır olursa o zaman dönecek. Şu anda rehabilitasyona büyük önem veriyor ve kontrol edebileceği tek şey bu. Önemli olan odaklanmasını kaybetmemesi. Umarım birkaç maçta oynayıp ritmini tekrar bulabilir."



Knicks, Brunson'ın 6 Mart'ta Lakers karşısında uzatma bölümünde yaşadığı sakatlık sonrası en az iki hafta parkelerden uzak kalacağını açıklamıştı.



Bu sezon 26.3 sayı ortalamasıyla ligin en skorer yedinci ismi olan Brunson, maç başına 7.4 asistle de bu alanda sekizinci sırada yer alıyor. Sakatlığı, Lakers guardı Austin Reaves'in ayağına basarak dengesiz bir şekilde düşmesi sonucu meydana gelmişti.



