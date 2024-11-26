TFF, VAR kayıtlarını açıkladı

TFF, Süper Lig'de 13. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF, VAR kayıtlarını açıkladı
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26 Kasım 2024 20:03
Son güncelleme 26 Kasım 2024 20:20
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 13. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Açıklanan kayıtlarda Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçındaki kırmızı kart uyarısı yer aldı. 

VAR: Ali Hocam, Ali Hocam. VAR konuşuyor.

HAKEM: Evet, dinliyorum.

VAR: Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.

HAKEM: Evet.

VAR: Bu temas noktasında başlıyoruz.

HAKEM: Evet, görüyorum şu an.

VAR: Bir açı daha var.

HAKEM: Normal hızda oynatır mısın bir Özgür abi?

VAR: Tamam, peki.

HAKEM: Evet, buradan. En son bu açıdan. Normal yavaş bu açıdan. Yukarıdaki açıdan Tight'tan.

VAR: Burada dağılıyor çünkü.

HAKEM: Bekle, yavaş. Tamam tamam, yavaş yavaş göster şimdi buradan bana.

VAR: Diğer açıları istersen hızlı oynatayım.

VAR: Diğer açıyı da göster.

İşte haftanın VAR kaydı:



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