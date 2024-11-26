TFF, VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 13. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.



Açıklanan kayıtlarda Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçındaki kırmızı kart uyarısı yer aldı.



VAR: Ali Hocam, Ali Hocam. VAR konuşuyor.



HAKEM: Evet, dinliyorum.



VAR: Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.



HAKEM: Evet.



VAR: Bu temas noktasında başlıyoruz.



HAKEM: Evet, görüyorum şu an.



VAR: Bir açı daha var.



HAKEM: Normal hızda oynatır mısın bir Özgür abi?



VAR: Tamam, peki.



HAKEM: Evet, buradan. En son bu açıdan. Normal yavaş bu açıdan. Yukarıdaki açıdan Tight'tan.



VAR: Burada dağılıyor çünkü.



HAKEM: Bekle, yavaş. Tamam tamam, yavaş yavaş göster şimdi buradan bana.



VAR: Diğer açıları istersen hızlı oynatayım.



VAR: Diğer açıyı da göster.



İşte haftanın VAR kaydı:







