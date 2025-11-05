TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri'nde finalistler belli oldu

Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde Alanya Belediyesi Uluslararası Plaj Organizasyonları Merkezi'nde gerçekleşen 2025 TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finalleri yarı final eleme müsabakaları tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarı finalde rakiplerini mağlup etmeyi başaran Çimhan Manavgat Belediyesi ile CityLine Alanya Belediyespor takımları final oynamaya hak kazandı.
Şampiyonun belli olacağı final müsabakası yarın Alanya Belediyesi Uluslararası Plaj Organizasyonları Merkezi'nde saat 15.00'te oynanacak. Şampiyon takım 2026 yılında Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek.
Ömeroğulları Global Erciş Belediyespor ile Adilcevaz Belediyespor ise saat 13.30'da üçüncülük maçına çıkacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarı finalde rakiplerini mağlup etmeyi başaran Çimhan Manavgat Belediyesi ile CityLine Alanya Belediyespor takımları final oynamaya hak kazandı.
Şampiyonun belli olacağı final müsabakası yarın Alanya Belediyesi Uluslararası Plaj Organizasyonları Merkezi'nde saat 15.00'te oynanacak. Şampiyon takım 2026 yılında Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek.
Ömeroğulları Global Erciş Belediyespor ile Adilcevaz Belediyespor ise saat 13.30'da üçüncülük maçına çıkacak.