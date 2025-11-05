05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-264'
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-068'
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri'nde finalistler belli oldu

TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finalleri'nde finalin adı Çimhan Manavgat Belediyesi ve CityLine Alanya Belediyespor olarak belirlendi.

calendar 05 Kasım 2025 20:55
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri'nde finalistler belli oldu
Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde Alanya Belediyesi Uluslararası Plaj Organizasyonları Merkezi'nde gerçekleşen 2025 TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finalleri yarı final eleme müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarı finalde rakiplerini mağlup etmeyi başaran Çimhan Manavgat Belediyesi ile CityLine Alanya Belediyespor takımları final oynamaya hak kazandı.

Şampiyonun belli olacağı final müsabakası yarın Alanya Belediyesi Uluslararası Plaj Organizasyonları Merkezi'nde saat 15.00'te oynanacak. Şampiyon takım 2026 yılında Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek.


Ömeroğulları Global Erciş Belediyespor ile Adilcevaz Belediyespor ise saat 13.30'da üçüncülük maçına çıkacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
