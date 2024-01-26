TFF, PFDK sevklerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 3 kulüp ile birer başkan ve futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
TFF, PFDK sevklerini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2024 21:16
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 3 kulüp ile birer başkan ve futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında dün oynanan maçlardaki ihlallerden dolayı PFDK'ye sevkler gerçekleştirdi.

Galatasaray'a konuk olan İstanbulspor, 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline verildi. Maçta ihraç edilen sarı-siyahlı futbolcu Mendy Mamadou ise kural dışı hareketinden dolayı PFDK'ye gönderildi.

Hukuk Müşavirliği, Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçında karşılaşan iki kulübü de disipline gönderildi. Mavi-yeşilliler, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile talimatlara aykırı hareket, bordo-mavililer ise saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, yöneticiler Fatih Bakoğlu, Recep Ali Salcı, Semih Fatih Kızıltan, Hasan Yavuz Bakır ve Birkan Öksüz Salcı ile görevli Yavuz Selim Turgut, talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle disiplin kuruluna yollandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery