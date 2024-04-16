TFF heyeti, UEFA Stratejik Toplantısı'na katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti, UEFA Bölgesel Federasyonlar Stratejik Toplantısı'na katıldı.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA tarafından düzenlenen Bölgesel Federasyonlar Stratejik Toplantısı, UEFA ve üye federasyon delegelerinin katılımıyla Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirildi.



Arnavutluk Futbol Federasyonunun merkez binasında düzenlenen organizasyonda, TFF'yi başkan vekili Mustafa Eröğüt, genel sekreter Taner Senseven ile dış ilişkiler ve milli takımlar idari direktörü Buğra İmamoğulları'ndan oluşan heyet temsil etti.



UEFA Bölgesel Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic ve UEFA'nın üst düzey profesyonellerinin de yer aldığı toplantıya Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Slovenya futbol federasyonlarının temsilcileri katıldı.



Mevcut sezonun sona ermesinin ardından UEFA kulüp müsabakalarında uygulanmaya başlanacak olan yeni formatla ilgili detayların konuşulduğu toplantıda, UEFA tarafından finanse edilen dayanışma ödemelerinin yeni planlaması, hakemlik ve futboldaki yeni trendler gibi pek çok konu hakkında bilgilendirme yapıldı.





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