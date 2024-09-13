Türkiye Futbol Federasyonu, TFF VAR Danışmanı Joao Capela koordinatörlüğünde Trendyol Süper Lig ve Trendyol Birinci Lig müsabakalarında görev yapabilecek yetkinlikte ve yeterlikte Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrosunu genişletmek, ayrıca halen VAR görevi alan hakemlerin gelişimini sağlamak amacıyla bir program başlattıklarını duyurdu.



Bu programla birlikte bu hafta itibariyle Trendyol Birinci Lig müsabakalarında AVAR 2 uygulaması ile programa dahil edilen hakemlerin gelişimi takip edilecek.



GÖZLEM YAPACAKLAR



AVAR 2 olarak görev yapacak hakemler Joao Capela ile katıldıkları eğitim programlarına ek olarak ilk önce AVAR 2 olarak, devamında ise AVAR olarak görev yapıp VAR görevi için hazırlanacakar. AVAR 2 olarak görevlendirilen hakemler; görevleri sırasında karar aşamasında yer almayacak olup, tamamen eğitim amaçlı canlı müsabaka ortamında gözlem yapacaklar.



TFF bu programla birlikte hakem kadrosunu genişleterek rekabeti sıcak tutmayı hedefliyor.

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