TFF'den yabancı VAR hakemlerine iki kat maaş

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı VAR hakemlerine maç başına 1400 euro ödüyor

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
TFF'den yabancı VAR hakemlerine iki kat maaş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2025 11:39
TFF, hakem tartışmalarını bitirmek için kulüplerin talebiyle yabancı VAR hakemi sistemini devreye soktu.

Bu kararın maddi karşılığı dikkat çekiyor. Yerli VAR hakemleri maç başına 26 bin TL (yaklaşık 710 euro) kazanırken, yabancılar maç 1400 euro ücret ödeniyor.

Ayrıca yol masrafları da TFF tarafından karşılanıyor. Bu para kulüplerin alacağından tahsil edilecek.

Hatayspor - Galatasaray ve Gaziantep FK-  Bodrum FK maçlarında görev yapan Belçikalı Jan Boterberg, 2800 euroyu cebine koymuş oldu.


 
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery