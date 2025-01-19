TFF'den yabancı VAR hakemlerine iki kat maaş

TFF, hakem tartışmalarını bitirmek için kulüplerin talebiyle yabancı VAR hakemi sistemini devreye soktu.
Bu kararın maddi karşılığı dikkat çekiyor. Yerli VAR hakemleri maç başına 26 bin TL (yaklaşık 710 euro) kazanırken, yabancılar maç 1400 euro ücret ödeniyor.
Ayrıca yol masrafları da TFF tarafından karşılanıyor. Bu para kulüplerin alacağından tahsil edilecek.
Hatayspor - Galatasaray ve Gaziantep FK- Bodrum FK maçlarında görev yapan Belçikalı Jan Boterberg, 2800 euroyu cebine koymuş oldu.
Bu kararın maddi karşılığı dikkat çekiyor. Yerli VAR hakemleri maç başına 26 bin TL (yaklaşık 710 euro) kazanırken, yabancılar maç 1400 euro ücret ödeniyor.
Ayrıca yol masrafları da TFF tarafından karşılanıyor. Bu para kulüplerin alacağından tahsil edilecek.
Hatayspor - Galatasaray ve Gaziantep FK- Bodrum FK maçlarında görev yapan Belçikalı Jan Boterberg, 2800 euroyu cebine koymuş oldu.