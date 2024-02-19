TFF'den Süper Kupa kararı!

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçının tarihi ve yeriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Sabah'ta yer alan habere göre; TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçını 3 Nisan'da Şanlıurfa'da oynatmayı planlıyor.
İKİ ADAY ŞEHİR DAHA VAR
Öte yandan Gaziantep veya Samsun'da oynatılma ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.
Yer için henüz karar verilmezken, yoğun fikstürden dolayı maç tarihinin Nisan'ın ilk haftası olma ihtimali yüksek görülüyor.
"NİSANDA PLANLANIYOR"
Öte yandan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa için açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, Süper Kupa'nın nisan ayında oynanmasının planlandığı belirtildi.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Süper Kupa iptal edildi" iddiaları doğru değildir.
29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan Süper Kupa Finali, maç günü Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için Nisan ayında yapılması planlanmaktadır.
Resmi açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
ARABİSTAN'DA İPTAL EDİLDİ
İki takımın karşı karşıya geleceği maç, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacaktı ancak çeşitli sebeplerden dolayı ortak bir kararla iptal edildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun maç için net açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçını 3 Nisan'da Şanlıurfa'da oynatmayı planlıyor.
İKİ ADAY ŞEHİR DAHA VAR
Öte yandan Gaziantep veya Samsun'da oynatılma ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.
Yer için henüz karar verilmezken, yoğun fikstürden dolayı maç tarihinin Nisan'ın ilk haftası olma ihtimali yüksek görülüyor.
"NİSANDA PLANLANIYOR"
Öte yandan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa için açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, Süper Kupa'nın nisan ayında oynanmasının planlandığı belirtildi.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Süper Kupa iptal edildi" iddiaları doğru değildir.
29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan Süper Kupa Finali, maç günü Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için Nisan ayında yapılması planlanmaktadır.
Resmi açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
ARABİSTAN'DA İPTAL EDİLDİ
İki takımın karşı karşıya geleceği maç, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacaktı ancak çeşitli sebeplerden dolayı ortak bir kararla iptal edildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun maç için net açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.
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