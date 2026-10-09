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TFF'den resmi açıklama: Montella ve seçim!

TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile ayrılık kararı alındığını açıkladı. Federasyon, Riva'da gerçekleşen toplantıda olağanüstü seçim kararı alınmadığını da duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 18:33 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 18:51
Haber: Sporx.com
TFF'den resmi açıklama: Montella ve seçim!
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Türkiye Futbol Federasyonu, olağanüstü gündemle Riva'da bir araya geldi. Toplantıda 5 isim istifa kararı aldı, 7 isim ise "Göreve devam" dedi. Toplantı sonrası olağanüstü seçim ihtimali ortadan kalktı.

SEÇİM YOK, İSTİFA KARARLARI

Bu toplantıda olağanüstü seçim kararı çıkmadı. TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin bu kararın ardından istifa etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF, bu toplantıda A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yollarını ayırma kararı aldı ve İtalyan teknik adam için resmi veda açıklaması yapıldı.

FEDERASYONUN AÇIKLAMASI

Federasyon, bu gelişmelerin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır.

Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir.

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile dzevam etmeme kararı alınmıştır.

Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır."

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