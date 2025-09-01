TFF'den Ray Sigorta ile sponsorluk anlaşması!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ray Sigorta ile sponsorluk anlaşmasına imza attı.Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu."Bizler açısından TFF ile çok önemli bir iş birliği için bir araya geldik. Ray Sigorta, 67 yaşında. Ray Sigorta, 67 yıldır bu topraklarda güven veren, Türkiye'nin en köklü şirketlerinden birisi. Son 10 yılda Ray Sigorta, gerek altyapısı, gerek ürün kalitesi, gerek hizmet kalitesi, gerek personeli ile sektöre yön veren bir konuma gelmiştir. Bugün bu gücü ülkemizin en büyük tutkularından biri olan futbolla birleştirerek yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz.Milli Takımımıza sponsor olmak bizim için sadece bir iş birliği değil, iş birliğinin çok ötesinde. Önümüzdeki 3 yıl boyunca maddi olarak ciddi bir destek olmakla birlikte aynı zamanda federasyonumuzun bütün sigorta ihtiyaçlarını karşılayacağız. Ben bu iş birliğinin gerçekleştirilmesinde büyük payı olan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve yöneticilerine teşekkür ederim. İnşallah bu iş birliği ülkemize, federasyonumuz, milli takımımıza hayırlı, uğurlu olur. Çok teşekkür ederim."