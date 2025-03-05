TFF'den Mert Kömür hamlesi!

Almanya Bundesliga takımlarından Augsburg forması giyen 19 yaşındaki on numara oyuncusu Mert Kömür, Alman ve Türk federasyonlarını harekete geçirdi.



Bild'de yer alan habere göre, iki federasyon da 19 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor.



TFF HAREKETE GEÇTİ



Augsburg yetkililerinin de Mert Kömür'ün önemini çoktan fark ettiği ve kulübün, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden genç yetenekle erken bir sözleşme uzatma planladığı bildirildi. Haberde, 2019 yılından bu yana takımda olan oyuncunun giderek daha değerli hale geldiği ve Türkiye ile Almanya futbol federasyonlarının dikkatini çektiği belirtildi.



KULÜBÜNDEN YENİ SÖZLEŞME



Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin Kömür'ü evinde ziyaret ettiği ve kendisine A Milli Takım için bir gelecek sunduğu aktarıldı. Kenan Yıldız gibi Mert Kömür'ün de Türkiye Milli Takımı'na kazandırılması için çalışmaların sürdüğü bilgisi yer aldı. Alman Futbol Federasyonu (DFB) ise Mert Kömür'ü kaybetmek istemediği ve genç oyuncuya öncelikle U21 takımında forma şansı vermeyi düşündüğü ifade edildi.



Hem Almanya hem de Türkiye pasaportu bulunan genç oyuncunun piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bu sezon 19 maçta 3 skor katkısı yapan Mert Kömür'ün kulübü Augsburg ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



