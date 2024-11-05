TFF'den Beşiktaş - Maccabi maçı için açıklama

TFF, tarafsız sahada oynanacak Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı için açıklama geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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TFF'den Beşiktaş - Maccabi maçı için açıklama
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05 Kasım 2024 13:22
Son güncelleme 05 Kasım 2024 13:34
Türkiye Futbol Federasyonu, tarafsız sahada oynanacak Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı için bir açıklama yaptı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 28 Kasım 2024 tarihinde Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasının; devletimizin yetkili kurum ve kuruluşları ve UEFA'nın yetkili kurulları ile yapılan görüşmeler neticesinde tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir.

Sporun asli ruhundan uzaklaşarak İsrail'in Filistin'de işlemiş olduğu katliamlara yönelik bir provokasyon ve propaganda unsuru haline getirilme ihtimaline karşı tarafsız sahada oynanacak olan bahse konu müsabakada temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne başarılar diliyoruz."

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