TFF'den Beşiktaş'a Hatay cevabı!

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor maçının 1 gün sonraya alınması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulundu. TFF, Beşiktaş'ın başvurusunu reddetti.

Haber; NTV
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TFF'den Beşiktaş'a Hatay cevabı!
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29 Nisan 2021 15:31
Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının 1 gün sonra oynanmasını talep etti.

Siyah-beyazlı kulüp, 1 Mayıs Cumartesi günü 20:30'da oynanacak karşılaşmanın, 2 Mayıs Pazar gününe alınması için TFF'ye resmi başvurusunu yaptı.

Beşiktaş, ligin 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü maç yapan 10 takımdan sadece Beşiktaş'ın 1 Mayıs Cumartesi karşılaşma oynayacak olmasını gerekçe gösterdi.

NTV'nin haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş'ın başvurusunu reddetti.



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