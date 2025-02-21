TFF'den Arda Turan kararı

PFDK, Arda Turan için ceza tayinine yer olmadığına karar verildiğini açıkladı.

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TFF'den Arda Turan kararı
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21 Şubat 2025 12:30
PFDK, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan için ceza tayinine yer olmadığına karar verildiğini duyurdu. 

İşte PFDK'nin açıklaması:

"Arda Turan hakkında, müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir."

DETAYLAR BİRAZDAN...


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