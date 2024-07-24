TFF'den Ali Koç'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına yeniden seçilen Ali Koç için tebrik mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF'den Ali Koç'a tebrik
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24 Temmuz 2024 23:41
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına yeniden seçilen Ali Koç için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın bugün gerçekleştirilen toplantısında, yeniden başkanlığa seçilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'u tebrik eder, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Başkanlığı görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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