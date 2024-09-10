TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan İzmir Valisi Elban'a ziyaret

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup maçı için İzmir'e gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'a ziyarette bulundu.



Valilik makamında gerçekleşen ziyarette TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, Ar-Ge'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü ve Teknoloji ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan da yer aldı. Misafirperverliği için Vali Elban'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu ve İzmir'i simgeleyen 35 numaralı bir A Milli Takım forması takdim etti.



TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ay-yıldızlı ekibimizin maçı öncesi İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nda (İZVAK) vakıf yöneticileri ve İzmir kulüplerinin temsilcileriyle de bir araya geldi. Başkan Hacıosmanoğlu, TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ın da yer aldığı ziyarette İZVAK Başkanı Ali Erten, Başkan Vekili Talat Papatya ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. İzmir kulüplerinin çatı kuruluşu olan İZVAK'ın Başkanı Ali Erten ile kulüp başkan ve yöneticilerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Hacıosmanoğlu, Türk futbolunu hak ettiği noktaya taşımak için el birliğiyle çalışmak gerektiğini vurgulayıp başarılar diledi. Hacıosmanoğlu gün içinde Manisa Futbol Kulübü ve Karşıyaka'yı da ziyaret etmişti.





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