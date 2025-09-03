TFF açıkladı: İşte erteleme maçlarının tarihleri!

Trendyol Süper Lig'de ertelenen maçların oynanacağı tarihler belli oldu.

calendar 03 Eylül 2025 18:38 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2025 18:55
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
TFF açıkladı: İşte erteleme maçlarının tarihleri!
Trendyol Süper Lig'de, Avrupa'da ön eleme oynayan temsilcilerimizin birçok maçı ertelendi.

Fenerbahçe, Başakşehir, Samsunspor ve Beşiktaş'ın ertelenen bazı maçlarının hangi tarihlerde oynanacağı TFF tarafından duyuruldu.

İşte erteleme maçlarının programı:

17 Eylül Çarşamba:

Fenerbahçe - Alanyaspor  20:00

Samsunspor - Kasımpaşa  20:00

Fatih Karagümrük - Rams Başakşehir  20:00

24 Eylül Çarşamba:

Kayserispor - Beşiktaş  20:00

Üçüncü haftada ertelenen TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir mücadelelerinin oynanacağı tarihler, daha sonra ilan edilecek.
