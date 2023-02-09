TFF açıkladı! Hatayspor, Süper Lig'den çekildi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, depremi en yakından yaşayan Hatayspor'un Süper Lig'den çekildiğini açıkladı.



Kulüplerle yaptıkları toplantısı sonrası açıklama yapan Mehmet Büyükekşi "Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz. Ya ilk yarı maçlarını oynanmamış sayacağız, puanları sileceğiz. Ya da o takımlarla oynayacak takıma 3 puan vereceğiz. 2. Lig ve 3. Lig'i de konuşacağız. Yılmaz Vural, beni aradı. Rahatsızlıkları var, kalecileri vefat etti. Malatyaspor'un da durumunu değerlendireceğiz. Enkazdan siyahi bir kişi çıkarılmış, Christian Atsu sanılmış. Ama sonra haber yok, kim olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Gana Büyükelçisi arıyor, ona da cevap veremiyorlar. Orası net değil. İnşallah kurtarılanlar arasındadır." dedi.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise "İki kulüp devam etmezse, seneye 20 takımla oynayacağız. Bu kulüplerin çekeceği mali yükü, hep birlikte göğüslemek zorundayız. 11 Haziran'a kadar her şeyin bitmiş olması gerekiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi finali var. Belki 2-3 tane hafta içi maçı eklenmek durumunda. Oyuncu sözleşmelerinin çoğu 31 Mayıs'ta bitiyor. Süper Lig'in dışında alt liglerde de takımlar var. TFF'nin işi çok zor. Bıraktığımız yerden, hafta kaydırmadan daha sonra lige devam edeceğiz. 3-4 hafta içi oynayacağız. Avrupa maçları var, bu da sıkıntı ama halledeceğiz." açıklamasını yaptı.



Öte yandan Ali Koç "Yurt dışı federasyonlardan, büyük takımlardan yardım amaçlı maçlar teklifleri geliyor. Acaba aramızda turnuva yapabilir miyiz? Onu konuşuyoruz. Hepimiz etkilendik. Fenerium çalışanları var enkaz altında. Hakem var. Herkes etkilendi. Normale dönmek birkaç sene sürecek." dedi.





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